В Подмосковье прошли похороны юмориста Французова

Сатирик умер в возрасте 87 лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Прощание с писателем-сатириком Леонидом Французовым прошло в центре ритуальных услуг в Москве. Его похоронили на Востряковском кладбище, сообщила ТАСС его жена.

"[Похороны прошли] в поселке "Востряково" Домодедовского района на маленьком кладбище у храма. Почему на маленьком? Потому что, во-первых, они там всю жизнь жили, а во-вторых, потому что на этом кладбище. похоронены его родители. Он сказал: "Только с моими родителями", - сказала собеседница агентства.

Сатирик умер 9 декабря в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. За свою карьеру он создавал сценарии для телепрограмм "Аншлаг", "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Кабачок "13 стульев" и "Смехопанорама", а также публиковался в журналах "Огонек", "Крокодил" и других. Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.