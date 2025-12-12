В Эрмитаже заявили об участии в решении проблемы с задержанием Бутягина в Польше

Директор музея Михаил Пиотровский при этом отметил, что следит за освещением инцидента в прессе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж участвует в решении проблемы с задержанием сотрудника музея - археолога Александра Бутягина в Польше. Об этом сказал журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы занимаемся делом. Это серьезное дело, а не тема для разговора", - сказал он.

Пиотровский воздержался от оценки ситуации в целом, сославшись на опубликованный ранее официальный комментарий музея. При этом он отметил, что следит за освещением инцидента в прессе.

Задержание ученого

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В Эрмитаже Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла именно о Бутягине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте". В официальном комментарии Эрмитажа подчеркивалось, что Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические.