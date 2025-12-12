Глава КЧР вручил госнаграды жителям республики в День конституции России

Глава республики Рашид Темрезов также вручил первые паспорта школьникам региона, отличившимся в учебе, спорте и творчестве

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Государственные награды, отличившимся в профессиональной деятельной жителям Карачаево-Черкесии, вручили в День конституции РФ. В числе награжденных врачи, аграрии, спасатели, педагоги, энергетики, деятели культуры и спорта.

"Вручил нашим землякам госнаграды, которые присвоил президент РФ, а также высшие награды и почетные звания республики. Каждый из награждаемых - настоящий созидатель. Их ежедневный труд - это самый важный вклад в развитие родной республики. В этот день отдельно хочу выразить глубочайшее уважение нашим героям - участникам СВО, чье мужество, стойкость - высшее проявление патриотизма и настоящий щит нашей страны", - написал глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Указом президента России Владимира Путина медалью Луки Крымского награждена врач-кардиолог Лечебно-реабилитационного центра, заведующая отделением реабилитации больных с соматической патологией №1 Марина Деметрюк. Звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации" получил главный советник информационного центра избиркома республики Рустам Бадахов, отметили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Высшей госнаградой региона - орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" отмечены прокурор КЧР Олег Жариков, председатель комитета по здравоохранению Народного собрания республики Хасан Хубиев, доктор политических наук Абуталиб Санглибаев, поэт и литературовед Кази-Магомед Татаркулов.

В День Конституции глава Карачаево-Черкесии также вручил первые паспорта школьникам региона, отличившимся в учебе, спорте и творчестве.