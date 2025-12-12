Расписание работы столичных трамваев в центре города изменится с 13 декабря

Это связано с модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Трамваи в центральной части Москвы с 13 декабря будут раньше заканчивать работу. Об этом сообщил столичный Дептранс.

"Трамваи Т1 будут ходить: от метро "Университет": с 22:30 - только до метро "Чистые пруды", с 0:00 - только до Серпуховского Вала и до метро "Университет": в 0:10 - последний рейс от Метрогородка, в 0:50 - последний рейс от метро "Чистые пруды", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Изменится также расписание движения трамваев на других регулярных маршрутах: 3 с 0:10 (до Пролетарской), 4 и 7 с 23:00 (до Сокольников), 13 с 0:00 (от Метрогородка), 50 с 23:00 (от Авиамоторной до Каланчевской улицы), 37 и 43 только до 0:00.

Отмечается, что изменения в расписании связаны с модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут проводиться в расширенные ночные технологические перерывы.