В РФ не поставляли смеси Nestle, в которых было содержание токсина цереулида

Роспотребнадзор сообщает, что производитель детского питания отзывает часть своей продукции определенных партий сухих быстрорастворимых молочных смесей с рынков Европы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Партии смесей NAN 1 OPTIPRO компании Nestle, в которых было выявлено содержание токсина цереулида, были заблокированы и не поставлялись в Россию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор сообщает, что производитель продуктов детского питания компания Nestle c 10.12.2025 с рынков Европы отзывает часть своей продукции определенных партий сухих быстрорастворимых начальных адаптированных молочных смесей в связи с обнаружением содержания токсина цереулида, продуцируемого [бактерией] Bacillus cereus. Все партии смесей, в которых было выявлено содержание токсина цереулида, были заблокированы и не поставлялись в Россию", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Нестле Россия" предпринимает превентивные меры и добровольно блокирует и изымает с рынка РФ партии детской молочной смеси NAN 1 OPTIPRO. Роспотребнадзор рекомендует не приобретать и не употреблять эту продукцию и учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны.