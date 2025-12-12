Минтранс Московской области предупредил водителей о гололедице до 13 декабря

В ведомстве порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА 12 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта Московской области предупредило водителей о возможной гололедице до 13 декабря,

"По прогнозам, до завтрашнего вечера ожидается сильный ветер до 15-17 м/с, местами возможна гололедица", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минтранс порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.