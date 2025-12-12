Ученые РАН сделают все возможное для освобождения археолога Бутягина

В Институте археологии Российской академии наук отметили, что задержание ученого "абсурдно по своим мотивировкам, нарушает международные правовые нормы и этику международного научного общения"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские ученые сделают все возможное для освобождения арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина. Об этом говорится в сообщении на сайте Института археологии Российской академии наук (РАН).

"Задержание высокообразованного и ответственного археолога, скрупулезно выполнявшего свои профессиональные научные обязанности и тщательно придерживавшегося буквы закона при исследовании древностей, абсурдно по своим мотивировкам, нарушает международные правовые нормы и этику международного научного общения. Мы надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации и со своей стороны сделаем все возможное для его освобождения", - говорится в сообщении.

Как отметили в институте, благодаря работам Мирмекийской археологической экспедиции под руководством Бутягина были выявлены и подробно задокументированы основные этапы истории древнего города, собран уникальный археологический материал, получивший мировую известность. Все находки, полученные в ходе раскопок, переданы в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в Керчи, в том числе два известных монетных клада 2002 и 2003 годов, которые сегодня экспонируются в Золотой кладовой.

"Мне кажется, что медийная поддержка - достаточно весомая, мощная. Что касается правовой поддержки, то думаю, что государственные органы вступятся за нашего коллегу и соотечественника. <…> Надо сделать так, чтобы человек действительно не попал на Украину, это надо сделать", - сказал ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Задержание ученого

Сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александра Бутягина задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В Эрмитаже Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла именно о Бутягине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте". В официальном комментарии Эрмитажа подчеркивалось, что Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические.