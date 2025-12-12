В Ленинградской области могут ограничить связь в новогодние праздники
19:56
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Жителей Ленинградской области предупредили о возможных временных ограничениях на связь в период новогодних каникул.
В регионе могут ввести ограничения на связь из-за возможных провокаций, атак беспилотников и попыток кибератак на инфраструктуру, отметил губернатор области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Для минимизации возможных неудобств он рекомендовал предусмотреть "дополнительные возможности связи с близкими".
В Петербурге второй день наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.