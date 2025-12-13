В Москве Дед Мороз будет поздравлять с Новым годом пассажиров электробусов

На медиаэкранах в транспорте будут транслироваться новогодние поздравления

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Праздничные гирлянды украсят московские электробусы в преддверии новогодних праздников, а маленьких пассажиров центральных маршрутов будет поздравлять Дед Мороз. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Николай Асаул.

"Все ждут праздничных гирлянд на наших электробусах. Это уже стало неотъемлемой частью праздничного наряда столицы. Кроме того, в электробусах на центральных маршрутах юных пассажиров будет поздравлять Дед Мороз, он подарит памятные сувениры", - сказал он.

На медиаэкранах в транспорте будут транслироваться новогодние поздравления, а на Северном и Южном речных вокзалах будут работать праздничные фотозоны. "Приглашаем всех посетить эти праздничные площадки и приятно провести время!" - заключил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, власти Москвы в преддверии новогодних праздников усилят работу общественного транспорта, с 8 декабря увеличено количество подвижного состава.

Полный текст интервью будет опубликован 14 декабря в 09:00.