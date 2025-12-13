Москалькова объяснила важность для пленных российских бойцов посылок из дома

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что они помогают военным ждать освобождения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пленные российские бойцы знают, что Россия их обязательно выручит, ждать им помогают посылки из дома с письмами от родных и рисунками детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

Она рассказала про договоренность с украинским омбудсменом о взаимном посещении пленных, о направлении им посылок с письмами из дома.

"В декабре будет осуществлено вручение 2 тыс. посылок для наших пленных. Мы собираем сейчас письма из дома, рисунки детишек, письма от жен, матерей, братьев, сестер с тем, чтобы наши бойцы видели, что мы их ждем и обязательно их выручим. Обязательно", - сказала Москалькова.