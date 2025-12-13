Собянин: участники "Академии инноваторов" привлекли свыше 1 млрд рублей инвестиций

Программа объединила больше 40 тыс. технологических предпринимателей, сообщил мэр столицы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Участники московской программы "Академия инноваторов" в 2024 году привлекли более 1 млрд рублей инвестиций и грантов, запустили свыше 6,7 тыс. проектов и создали более 1,1 тыс. стартапов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В этом году "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс. технологических предпринимателей", - говорится в сообщении.

В рамках работы "Академии инноваторов" было проведено свыше 180 пилотных тестирований на городских и коммерческих площадках.

Собянин отметил, что программа является одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов Москвы по развитию молодежного технологического предпринимательства. Она предусматривает экспертное сопровождение проектов на всех этапах.

В настоящее время открыт прием заявок на восьмой поток программы "Академия инноваторов". Подать заявку до 26 января могут участники в возрасте от 14 лет из России и других стран.