Мишустин выразил соболезновании родным академика Илькаева

Премьер-министр отметил, что его исследования и экспериментальные работы заложили основы для многих современных достижений в ключевых отраслях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким академика РАН, почетного научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Радия Илькаева. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Профессионал высокого уровня, преданный своему делу человек, Радий Иванович внес весомый вклад в развитие фундаментальной и прикладной физики, укрепление научного потенциала, обороноспособности и суверенитета нашей страны", - говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что исследования и экспериментальные работы Илькаева заложили основы для многих современных достижений в ключевых отраслях, обеспечивающих технологическое лидерство России. Премьер также подчеркнул, что академика уважали его за компетентность, стратегическое видение, умение ставить амбициозные цели и добиваться результатов, ценили интеллигентность и доброжелательность.

10 декабря сообщалось о том, что научный руководитель ядерного центра в Сарове, академик Радий Илькаев умер на 88-м году жизни.

Радий Илькаев работал во ВНИИЭФ с 1961 года, после окончания физического факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Большая часть научных достижений Илькаева связаны с созданием новых видов ядерного и термоядерного оружия и разработкой термоядерного реактора.

Под его руководством разработана концепция сверхмощной лазерной установки "Искра-6", основанная на лазере петаваттного уровня "Луч". Специалист по теоретической и экспериментальной ядерной физике, физике высоких энергий, созданию ядерных зарядов с улучшенными энергетическими характеристиками. Автор работ по проблеме повышения безопасности ядерных зарядов и боеприпасов. Создал ряд физико-математических моделей работы ядерных и термоядерных зарядов в широком диапазоне внешних (в том числе экстремальных) условий с учетом газодинамических процессов и процессов переноса электромагнитного излучения и нейтронов. Работал над проблемами конверсии оборонной науки и техники, а также применения достижений ядерной физики в мирных целях. В 2000 году избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 - действительным членом РАН.