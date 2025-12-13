В Народном фронте назвали условия освобождения от уплаты взносов на капремонт
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Взнос на капитальный ремонт является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирных домах, однако законодательством предусмотрен ряд исключений, позволяющих полностью или частично освободиться от его уплаты. Порядок и условия получения льгот разъяснил в беседе с ТАСС руководитель Народного фронта Валерий Алексеев.
"Закон обязывает собственников платить взносы на капремонт. Освобождены только те, кто имеет официальные льготы, либо те, чье жилье включено в программы, например реновации", - заявил эксперт.
По его словам, льготы могут носить как федеральный, так и региональный характер, а их оформление происходит через многофункциональные центры (МФЦ) или портал госуслуг. "Компенсация назначается не задним числом, а строго с момента обращения гражданина с соответствующим заявлением", - обратил внимание Алексеев.
Он уточнил, что право на полное или частичное возмещение взноса традиционно предоставляется отдельным социально незащищенным категориям граждан. К ним, в частности, относятся одинокие пожилые граждане, инвалиды и ветераны. "В ряде регионов, включая Москву, дополнительно освобождаются от уплаты дети-сироты, инвалиды, участники боевых действий, а скидки предоставляются многодетным семьям, реабилитированным гражданам, ветеранам труда и военной службы", - привел примеры руководитель Бюро расследований Народного фронта.
Отдельно он остановился на возрастных льготах. Так, собственники в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на компенсацию 50% от суммы взноса. Полностью освобождаются от оплаты граждане старше 80 лет при соблюдении условия: они должны быть неработающими и проживать одни либо исключительно с другими неработающими пенсионерами или инвалидами.
Алексеев также отметил, что существуют ситуации, когда от взносов освобождается не отдельный человек, а весь дом. Это происходит, если здание официально признано аварийным и подлежащим сносу, включено в программу реновации или расположено на земельном участке, изымаемом для государственных или муниципальных нужд.