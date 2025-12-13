В Народном фронте назвали условия освобождения от уплаты взносов на капремонт

По словам руководителя движения Валерия Алексеева, право на полное или частичное возмещение взноса традиционно предоставляют отдельным социально незащищенным категориям граждан

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Взнос на капитальный ремонт является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирных домах, однако законодательством предусмотрен ряд исключений, позволяющих полностью или частично освободиться от его уплаты. Порядок и условия получения льгот разъяснил в беседе с ТАСС руководитель Народного фронта Валерий Алексеев.

"Закон обязывает собственников платить взносы на капремонт. Освобождены только те, кто имеет официальные льготы, либо те, чье жилье включено в программы, например реновации", - заявил эксперт.

По его словам, льготы могут носить как федеральный, так и региональный характер, а их оформление происходит через многофункциональные центры (МФЦ) или портал госуслуг. "Компенсация назначается не задним числом, а строго с момента обращения гражданина с соответствующим заявлением", - обратил внимание Алексеев.

Он уточнил, что право на полное или частичное возмещение взноса традиционно предоставляется отдельным социально незащищенным категориям граждан. К ним, в частности, относятся одинокие пожилые граждане, инвалиды и ветераны. "В ряде регионов, включая Москву, дополнительно освобождаются от уплаты дети-сироты, инвалиды, участники боевых действий, а скидки предоставляются многодетным семьям, реабилитированным гражданам, ветеранам труда и военной службы", - привел примеры руководитель Бюро расследований Народного фронта.

Отдельно он остановился на возрастных льготах. Так, собственники в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на компенсацию 50% от суммы взноса. Полностью освобождаются от оплаты граждане старше 80 лет при соблюдении условия: они должны быть неработающими и проживать одни либо исключительно с другими неработающими пенсионерами или инвалидами.

Алексеев также отметил, что существуют ситуации, когда от взносов освобождается не отдельный человек, а весь дом. Это происходит, если здание официально признано аварийным и подлежащим сносу, включено в программу реновации или расположено на земельном участке, изымаемом для государственных или муниципальных нужд.