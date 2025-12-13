В Пензе и трех районах области произошло отключение электроэнергии

Это случилось из-за непогоды

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы проводятся в трех районах Пензенской области и Пензе, где произошло аварийное отключение электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что <…> 13 декабря <…> из-за неблагоприятных погодных условий и произошедших порывов на электрических сетях без электричества остались жители отдельных многоквартирных домов Октябрьского, Первомайского, Железнодорожного районов Пензы, а также Бессоновского, Пензенского, Мокшанского районов области", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проводит проверку по факту отключения электричества и взяло под контроль аварийно-восстановительные работы. Также правоохранители проверят соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование их причин.

13 декабря из-за резкого похолодания и непогоды власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности. По данным спасателей, в регионе ожидается сильный снег, местами порывы ветра будут достигать 22 м/с.