Отключение электричества затронуло 61 тыс. жителей Пензенской области

Идут восстановительные работы

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Непогода привела к отключению электричества в домах 61 тыс. жителей Пензенской области, идут восстановительные работы. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Из-за резкого похолодания и непогоды власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности. По данным спасателей, в регионе ожидается сильный снег, местами порывы северо-западного ветра будут достигать 22 м/с.

"[На утро] в 11 муниципальных образованиях региона без подачи электроэнергии оставались более 23 тыс. домов. Отключение затронуло 61 тыс. человек", - сообщил Мельниченко.

По его словам, в Пензе без света остались микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная. Было отмечено, что в области работают около 40 аварийных бригад. "В настоящий момент предстоит подключить 20 тыс. домов, где проживают 24 тыс. человек. Помощь по электроснабжению окажем Бессоновскому и Мокшанскому районам", - сообщил губернатор.