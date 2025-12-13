Эксперт Щепелева назвала пихты самыми стойкими среди новогодних деревьев

По словам доцента департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем РУДН, самым недолговечным вариантом являются традиционные ели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пихты дольше всего могут простоять в помещении, сохранив свой внешний вид, самые недолговечные - традиционные ели. Такое мнение высказала ТАСС доцент департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем РУДН Анна Щепелева.

"Особенно ценятся сорта пихты Нордманна и Фразера. Их мягкие, неколючие иголки очень крепко держатся на ветках, даже когда дерево начинает высыхать. Пихта может радовать вас своим видом до 4-5 недель, практически не осыпаясь. К тому же, она отличается красивой, пышной формой и приятным, ненавязчивым хвойным ароматом", - рассказала эксперт.

После пихт идут сосны, они могут простоять чуть меньше - в среднем около 3 недель. Плюс эти деревья часто имеют неидеальную форму, это связано с их быстрым ростом.

"Традиционные ели - самый недолговечный вариант. Короткие и колючие иголки ели быстро высыхают и осыпаются. Однако именно у елей самый насыщенный, классический "новогодний" аромат", - объяснила Щепелева.

Она также отметила, любое новогоднее дерево будет дольше стоять, если после покупки ему обновить срез. Кроме этого, необходимо использовать специальную подставку с емкостью для воды, которую необходимо регулярно пополнять. Также лучше устанавливать ель, пихту или сосну подальше от отопительных приборов.