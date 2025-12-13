ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В КБР многодетным семьям передали пожарные извещатели

Акцию посвятили 35-летию МЧС России
13:07

НАЛЬЧИК, 13 декабря. /ТАСС/. Многодетным семьям и жителям Кабардино-Балкарии, находящимся в трудной жизненной ситуации, передали пожарные извещатели к 35-летию МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"Сотрудники МЧС России вручили 35 многодетным семьям и жителям Кабардино-Балкарии, находящимся в трудной жизненной ситуации, автономные дымовые пожарные извещатели и огнетушители", - сказали в ведомстве.

Акцию посвятили 35-летию МЧС России в рамках акции "35 добрых дел".

Установка пожарного извещателя не требует прокладки специальных линий: прибор крепится на потолок или стену при помощи двустороннего скотча или самореза. Необходимо менять батарейку раз в год, отметили в МЧС. 

