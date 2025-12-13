Инструктор раскрыл причины работы специалистов РФ в ЦАР без бронежилетов

Специалистам приходится преодолевать большие расстояния, рассказал российский военный инструктор с позывным Гипалон

БАНГИ /ЦАР/, 13 декабря. /ТАСС/. Российские военные специалисты в ЦАР отказываются от бронежилетов и шлемов на долгих 100-километровых выходах ради мобильности. Об этом рассказал ТАСС российский военный инструктор с позывным Гипалон.

"[Бойцы не носят шлемы и бронежилеты, поскольку] это понижает мобильность. Расстояния, которые мы можем преодолевать, очень большие. Пешим у нас было и 100, и 115 км. Тяжело, но в то же время работу выполнять надо. Поэтому мы жертвуем защитой ради мобильности", - сказал он.