В Ульяновской области ограничили движение для фур и автобусов

Причиной стали сильный ветер и метель

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта ввели из-за сильного ветра и метели на участках федеральных трасс в Ульяновской области, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор". Кроме того, движение ограничено на региональных и межмуниципальных дорогах.

"Вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения. Причина: неблагоприятные погодные условия (снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении.

По данным учреждения, ограничения введены на участках трасс Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, А-151 Цивильск - Ульяновск и подъездном пути к Ульяновску от дороги М-5 "Урал".

Минтранс Ульяновской области в своем Telegram-канале написал, что из-за непогоды действует временное ограничение движения автобусов и грузовиков на дорогах общего пользования регионального, федерального и межмуниципального значения.

Областной оперштаб по уборке снега и оказанию помощи жителям переведен на круглосуточный режим работы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских. По его словам, в таком же режиме будут работать муниципальные штабы. "По последней информации, по области до завтрашнего дня сохранятся сильный ветер, метель, снежные заносы и плохая видимость на дорогах", - отметил глава региона.