Депутат Леонов: россияне могут поставить в паспорте отметку о группе крови

Этой опцией редко кто пользуется, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россияне могут сделать в поликлиниках отметку в паспорте о группе крови и резус-факторе, но эта опция не пользуется популярностью. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Что касается отметки о группе крови, о резус-факторе, есть определенные нормативные акты, которые дают право гражданину - безусловно, при его желании - поставить себе соответствующий штамп", - сказал депутат.

По словам Леонова, такая возможность "не совсем пользуется популярностью". "Этим редко кто пользуется, поэтому в некоторых поликлиниках об этом даже не знают. А в некоторых, безусловно, такие штампы делают. Если бы эта опция была востребована у людей, то все учреждения здравоохранения были бы готовы к этому", - отметил парламентарий.

Согласно законодательству, отметка о группе крови и резус-факторе относится к числу дополнительных и может быть проставлена на 18-й или 19-й страницах документа.

Среди других необязательных штампов, которые могут быть внесены в паспорт по желанию гражданина, - ИНН, отметки о браке и детях и другие. Обязательными для внесения в паспорт РФ являются только сведения о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.