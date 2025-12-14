Мошенники стали пугать россиян оформлением на них кредитов по голосу

Сначала злоумышленники говорят о необходимости переоформить договор по обслуживанию телефона, сообщили в МВД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мошенники в схемах обмана стали запугивать россиян оформлением на них кредитов по голосу и обысками, в ходе которых могут забрать деньги. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, мошенническая схема начинается со звонка от якобы представителя одного из операторов связи. Человеку сообщают о необходимости переделать договор по обслуживанию стационарного телефона, для чего просят назвать паспортные данные и номер телефона. Затем с жертвой связывается "представитель военного комиссариата", который заявляет, что мошенники из недружественной страны оформили на нее кредит "по голосу".

Инициативу далее перехватывает "следователь". Он сначала ругает человека за помощь аферистам, но тут же успокаивает и сообщает, что поможет закрыть задолженность. В схеме обмана дальше появляется "юрист", который узнает об имеющихся сбережениях. Мошенник запугивает человека вероятным обыском, в ходе которого деньги могут забрать. Для того, чтобы этого не случилось, предлагается их "задекларировать". Жертва, введенная в заблуждение, собирает имеющиеся накопления и передает мошенникам через "курьеров".

В МВД ранее сообщали ТАСС, что мошенники часто используют тему биометрических данных как инструмент психологической манипуляции после взаимодействия граждан с фишинговыми ресурсами. При этом факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам отсутствуют.