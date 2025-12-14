В ГД рассказали, как рассчитать безопасное расстояние для фейерверков

Депутат Олег Леонов отметил, что при запуске петард всегда может случиться что-то неожиданное, даже если все предусмотреть

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пространство для запуска петард и фейерверков должно быть свободно на расстоянии не меньше высоты их полета. Об этом в преддверии новогодних праздников заявил ТАСС депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди").

"При запуске петарды или фейерверка, вы знаете высоту, на которую она взлетает, она написана на упаковке. В любую сторону на 360 градусов от места запуска вот это расстояние должно быть свободным. Если петарда летит на 50 м, значит вы ее пускаете там, где на 50 м вокруг все свободно. То есть, куда бы она ни улетела, она ни в кого не попадет", - сказал парламентарий.

Леонов подчеркнул, что при запуске фейерверков всегда может случиться что-то неожиданное, даже если все предусмотреть.

"Всегда случается то, чего вы меньше всего ожидаете. Поэтому - только большое, свободное, открытое пространство, - объяснил он. - Никогда не пускайте петарду около машины, около стен домов".