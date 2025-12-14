Москалькова пытается добиться освобождения почти 500 политзаключенных на Украине

Среди них 70 граждан России и более 400 украинцев, подчеркнула уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Почти 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей, в том числе от священников, правозащитников и журналистов, находятся в работе у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"У меня сегодня в поле зрения более 70 человек, граждан России, которые ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на территорию России, выручить, репатриировать. <…> У нас более 400 человек - граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию. Мы постоянно ведем разговор и об этих людях", - сказала Москалькова.

По ее словам, в числе репрессированных "и священники, и журналисты, и правозащитники, и просто обычные гражданские люди, которые волею судьбы находились на территории Украины". "Некоторые занимались торговлей, какой-то общественной работой", - сказала омбудсмен.

Она сообщила, что пока не удается договориться с украинской стороной о репатриации россиян. "Но единичные возвращения уже есть. И мы надеемся, что будет продолжаться диалог, завершающийся пониманием и возвращением таких людей", - сказала собеседница агентства.