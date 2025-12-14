На трассах Ульяновской области сняли ограничения для автобусов и фур

Они действовали на участках пяти федеральных трасс

УЛЬЯНОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения, которые были введены 13 декабря на участках федеральных трасс в Ульяновской области, сняты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Волго-Вятскуправтодора".

"Сняты временные ограничения движения для автобусов и грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования федерального значения в Ульяновской области", - говорится в сообщении.

Ограничения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовиков были введены 13 декабря в 16:00 мск в связи со снегопадами, сильным ветром и ограниченной видимостью. Ограничения действовали на участках пяти федеральных трасс.

В регионе днем и вечером 14 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с, на дорогах местами сохранятся снежные заносы, следует из данных приложения МЧС.