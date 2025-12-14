В Оренбургской и Самарской областях ограничили движение на участках трасс

Регионы накрыл сильный ветер со снегопадами и низовой метелью, видимость на дорогах ограничена

ОРЕНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на участках федеральных трасс ввели в Оренбургской области из-за сильного ветра и снегопадов, написала в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона. Также ограничено движение на федеральном дорожном участке в Самарской области.

"В связи с ухудшением погодных условий <...> введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке [с 1 194-го по 1 251-й км в Оренбургской области] дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что регион накрыл сильный ветер со снегопадами и низовой метелью, видимость на дорогах ограничена. МЧС по Оренбургской области уточнило, что в ближайшие сутки в большинстве районов сохранится усиление ветра, порывы будут достигать 22 м в секунду. Также из-за непогоды ограничено движение на участке в Самарской области.

"В Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке [с 98-го по 129-й км трассы] М-5. <...> Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость)", - сообщило ФКУ "Поволжуправтодор".