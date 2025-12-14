ТАСС: главу Реутова похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Похороны состоятся 15 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Умершего главу Реутова Филиппа Науменко похоронят 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации города.

"Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище в понедельник, 15 декабря", - сказал собеседник агентства, уточняя, что перед этим пройдет гражданская панихида и отпевание.

Администрация наукограда в своем официальном Telegram-канале сообщила, что церемония прощания пройдет в Троицком храме города 15 декабря с 10:00 до 12:00 мск.

"Церемония прощания с Филиппом Анатольевичем Науменко пройдет 15 декабря в Троицком храме Реутова, проститься с главой Реутова можно будет с 10:00 до 12:00 мск", - говорится в сообщении. Также отмечается, что храм расположен по адресу: ул. Победы, 3.

Глава Реутова попал в ДТП на территории Нижегородской области, после чего был доставлен в больницу, где находился в состоянии комы.

Науменко возглавлял наукоград с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.

