В Свердловской области почти 20 тыс. человек остались без электричества

Это случилось из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Авария на подстанции "Блочная" произошла в Свердловской области, без электроснабжения в городе Заречный временно стались 18 тыс. человек, включая 4 тыс. детей, а также 10 школ и детских садов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Отключение электроснабжения в городе Заречный. В 12:30 (10:30 мск) 14 декабря поступила информация о том, что в городе Заречный, предположительно из-за выгорания ячейки, произошла авария на подстанции "Блочная". В результате аварии в южной части города нарушено электроснабжение потребителей 39 многоквартирных жилых домов (18 тыс. человек, из них 4 тыс. детей) и 10 социально значимых объектов (школы, детские сады)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что планируемое время восстановления электроснабжения - 20:00 (18:00 мск) 14 декабря.