В Саратовской области на участках федеральных трасс восстановили движение

Было эвакуировано свыше 200 человек

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения для грузовых и пассажирских транспортных средств в Саратовской области, введенные 13 декабря из-за непогоды, сняты. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное правительство.

13 декабря из-за сильного ветра и снегопадов с метелью в области ввели ограничения на участках федеральных дорог.

"Сняты введенные ранее ограничения на движение [для грузовых и маршрутных транспортных средств] по участкам четырех федеральных трасс", - говорится в сообщении.

Власти отметили, что на наиболее заснеженных дорогах продолжают работать сотрудники областной службы спасения. "Было эвакуировано свыше 200 человек. Им оказывается вся необходимая помощь. Задействована вся имеющаяся техника", - уточнили в правительстве.