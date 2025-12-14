Канатную дорогу на Эльбрусе закроют на однодневные технические работы

Ограничения важны для сохранения постоянной безопасности

Редакция сайта ТАСС

© Иван Губский/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 14 декабря. /ТАСС/. Работу канатных дорог на Эльбрусе приостановят на один день. Причина - проведение регламентных работ, сообщается на сайте курорта "Эльбрус".

"15 декабря канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

Это будет последний день регламентных работ на подъемниках курорта "Эльбрус" в 2025 году.