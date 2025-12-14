Коллеги вспоминают главу Реутова как патриота и глубоко верующего человека

В частности, глава Жуковского Андроник Пак назвал Филиппа Науменко профессионалом, искренне преданным своему делу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Умершего главу Реутова Филиппа Науменко его коллеги вспоминают как патриота, профессионала и глубоко верующего человека.

"Энергичный и талантливый руководитель, патриот своего города, чуткий, отзывчивый и глубоко верующий человек", - говорится в тексте соболезнований родным и близким Науменко от имени администрации наукограда. "Много лет он проработал в Подмосковье, последние годы возглавлял Реутов, способствуя всестороннему развитию города", - подчеркивают в администрации.

В свою очередь, глава Жуковского Андроник Пак назвал Науменко "профессионалом, искренне преданным своему делу". "Навсегда запомним его чутким и отзывчивым человеком, который в любой момент был готов прийти на помощь", - написал Пак в своем Telegram-канале.

Глава Балашихи Сергей Юров напомнил, что Науменко долгие годы трудился на благо Балашихи, многое сделал для развития наукограда, поддержки предпринимательства, науки и общественных инициатив. "Позже он возглавил Реутов, где также проявил себя как сильный, ответственный руководитель", - отметил Юров. Выражая соболезнования в своем Telegram-канале, он также назвал Науменко настоящим профессионалом, "для которого служение городу и жителям всегда было делом чести" и подчеркнул, что большое внимание "он уделял вере и помощи церкви".

Ранее источник ТАСС в городской администрации сообщил, что умершего 13 декабря Науменко похоронят в понедельник, 15 декабря, на Николо-Архангельском кладбище. Перед этим в Троицком храме города с 10:00 до 12:00 мск пройдет церемония прощания, а затем - отпевание.

Глава Реутова попал в ДТП на территории Нижегородской области, после чего был доставлен в столичный НИИ им. Склифосовского, где находился в состоянии комы. Науменко возглавлял Реутов с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.