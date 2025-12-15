Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Якутии

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования дела, возбужденного после случаев отравления детей хлором в бассейне спортивной школы в Нерюнгри. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее сообщалось об отравлении 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет после посещения ими секции плавания, по данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Состояние детей стабильное, им назначили амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет.

Как уточнили в пресс-службе, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Виталия Кондратенко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.