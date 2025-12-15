В Прикамье на горе Ослянка, где пропали туристы, минус 10-15 градусов и снег

Как отметил метеоролог Андрей Шихов, основная проблема горы в это время года - отсутствие дорог и большое количество не замерзших болот, покрытых толстым слоем снега

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Снег идет на горе Ослянка в Пермском крае, где пропала группа туристов, а температура воздуха составляет около минус 10-15 градусов. Об этом ТАСС рассказал специалист Пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центр) Андрей Шихов.

"На Ослянке сейчас порядка минус 10-15 градусов, но идет похолодание и ослабление осадков. Примерно к утру осадки прекратятся, а температура воздуха опустится до минус 20 градусов. Такая погода не очень хорошая для поисков из-за облачности и снега, но в целом это нормальная, даже комфортная погода для этой местности", - сообщил Шихов.

Как отметил метеоролог, основная проблема горы Ослянка в это время года - отсутствие дорог и большое количество не замерзших болот, покрытых толстым слоем снега. "Проблема в поверхности - болота не замерзают, но при этом там очень много снега - около 70 см высота снежного покрова, это одно из самых снежных мест Пермского края. Болота покрыты толстым слоем снега, их не видно, но техника легко может в них увязнуть", - пояснил Шихов.

В поисковых работах задействованы 22 человека и 10 единиц техники РСЧС, утром 15 декабря к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах. К месту также следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Ночью поиск осуществлялся силами краевой и муниципальных служб спасения.

Гора Ослянка является самой высокой вершиной Среднего Урала. Ее высота составляет 1 119 м. Она расположена на северо-востоке Кизеловского муниципального округа Пермского края.