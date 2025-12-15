В Красноярске открылся первый в Сибири филиал НЦ "Россия"

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. В Красноярске открылся первый в Сибири филиал Национального центра "Россия". На площади 40 тыс. кв. м представлены тематические зоны, посвященные достижениям России и Красноярского края, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня историческое событие. Открылся национальный центр "Россия" в Сибири, на берегах могучего Енисея. <…>. Начнем с того, что это самое большое пространство на сегодняшний день. Очень большая экспозиция. Нам приятно, что коллеги из Красноярского края здесь представили все регионы Сибири <…>. Такой вот у Сибири характер, что один за всех, все за одного", - сказала на открытии генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, центр создан для всей семьи. "Здесь все найдут интересные занятия - и дети, и родители, и бабушки, и дедушки. Можно находиться тут всем вместе, видеть историю нашего края, видеть историю развития, освоения Сибири", - отметил Котюков.

Здесь действует постоянная выставка "Энергия людей - энергия Красноярского края", которая познакомит посетителей с достижениями страны и региона. Экспозиция включает 21 интерактивную локацию, где регулярно будут проходить экскурсии. Также тут предусмотрена зона для проведения культурных и деловых событий, гастрономические ряды, универмаг "Россия" с продукцией российских и локальных брендов.

Региональные филиалы Национального центра "Россия" создаются по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".