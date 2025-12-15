На юге России пройдут дожди и мокрый снег

Синоптики прогнозируют потепление к выходным

МАЙКОП, 15 декабря. /ТАСС/. Дожди, местами со снегом пройдут на юге России в начале недели в связи со смещением арктического фронта, дневная температура в низовьях Волги, Дона и на склонах Кавказа не превысит 1-6 градусов мороза, в Крыму и на Кубани - 1-6 градусов тепла. Потепление начнется в регионе со среды-четверга, и к концу недели показания термометров повысятся в среднем на 4-6 градусов, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Арктический фронт принес в субботу на юг России резкое похолодание, сильный ветер и дожди, местами вперемешку со снегом. Непогода внесла коррективы в работу некоторых служб реагирования. В аэропорту Волгограда увеличилось число задержанных рейсов, в районах Ростовской и Волгоградской областей из-за ветра нарушено электроснабжение, в Таганроге повалены деревья. В воскресенье специалисты и власти регионов устраняли последствия стихии.

Кубань, Адыгея и Ростовская область

В Краснодарском крае в начале недели сохранятся небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег и снег, сильные гололедно-изморозевые отложения местами будут создавать проблемы на дорогах. Во вторник днем воздух прогреется до 0-2 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 3 градусов.

В горах Сочи, по данным Гидрометцентра, в начале недели прогнозируют сильные осадки - дождь, снег и мокрый снег, на дорогах курорта - местами гололедица. Горнолыжные курорты на фоне похолодания и выпавших в горах осадков активно начали готовить трассы для катания с помощью ратраков и пушек искусственного оснежения. Ожидается, что старт сезона катания откроется уже на этой неделе. Во второй половине недели, по данным сервиса Gismeteo, ожидается малооблачная погода, температура воздуха в прибрежной части курорта прогреется максимально до 13 градусов тепла.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели температура воды в Азовском море в акватории Приморско-Ахтарска составит 5 градусов со знаком "плюс", Темрюка - 7 градусов. В Черном море - значительно теплее: в акватории Анапы - 12 градусов, Новороссийска, Геленджика и Туапсе - 13 градусов, Сочи - 14 градусов тепла.

В Адыгее во вторник на равнине и в горах пройдет снег. Температура воздуха в дневные часы повысится в среднем максимально до 2 градусов тепла, в ночь на вторник опустится до 3 градусов мороза. В среду осадки прекратятся, и начнется потепление, воздух будет прогреваться до 5-7 градусов в дневные часы. По ночам сохранится небольшой мороз.

В Ростовской области до конца суток понедельника продержится мороз до 14 градусов. К вечеру в регионе прогнозируют снег, и власти ряда городов и районов перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности. Водителей призвали в случае выпадения осадков не парковать автомобили на дорогах, где работает спецтехника. Со среды в Ростовской области без существенных осадков, местами будет туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Погода в регионах Волжского бассейна в ЮФО

В Астраханской области изморось и слабые осадки сохранятся в течение всей недели. В ночь на среду, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 8 градусов. Средняя температура воздуха до середины недели в дневные часы будет держаться на отметке минус 2-3 градуса, с четверга начнется незначительное потепление до плюс 3 градусов днем до выходных с сохранением минусовой температуры по ночам.

Астраханские коммунальные службы продолжают справляться с последствиями непогоды: убирают наледь, поваленные ветром в выходные дни деревья и их ветки. На отдельных территориях локально происходят отключения электроэнергии. Однако из-за ветра работа на вышках невозможна, и объекты переключают на резервные источники питания.

По данным Волгоградского ЦГМС, в регионе в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, в отдельных районах возможен мокрый и умеренный снег. Ночью и утром местами сохранятся туман, изморозь, на дорогах гололедица.

Температура воздуха с середины недели днем будет подниматься до 3 градусов тепла. В ночь на вторник температура опустится до 6-11 градусов мороза, при прояснении - до 14 градусов мороза. Однако уже со среды ночи станут теплее - до 3 градусов мороза, при прояснении - до 5 градусов со знаком "минус".

О погоде в Крыму

В Крыму атлантические циклоны продолжают сдерживать вторжение арктических воздушных масс на территорию полуострова. Ожидается теплая неделя без осадков, при этом среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1-2 градуса выше климатической нормы, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, в ночь на вторник температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. В четверг ночные температуры составят от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на южном побережье - до 5 градусов тепла. Днем в четверг воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. В пятницу и выходные дни погода останется без существенных изменений: осадков не ожидается, ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 7 до 12 градусов тепла.