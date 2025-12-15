На юге Курильских островов ввели режим ЧС из-за циклона

Из-за мощного снегопада и сильных порывов ветра, скорость которого превышает 39 м/с, повреждены 20 опор линий электропередачи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Южно-Курильском районе из-за циклона, обрушившегося на территорию в ночь на понедельник. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

В результате обильных осадков и мощных порывов ветра без света остались пять населенных пунктов, включая райцентр. Отмечается, что из-за мощного снегопада и сильных порывов ветра, скорость которого превышает 39 м/с, повреждены 20 опор линий электропередачи. Также нарушена сотовая связь. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

"Кунашир и Шикотан останутся во власти непогоды, ориентировочно, еще на сутки. Введен режим ЧС. Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По данным правительства, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Водоснабжение и теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Объекты ЖКХ работают без нарушений, котельные переведены на работу от резервных источников. Школьников перевели на дистанционное обучение, сформированы запасы медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

16-17 декабря циклон ожидают на территории Охинского и Ногликского муниципальных округов. Частично он затронет Тымовское и Александровск-Сахалинский. По прогнозам синоптиков, районы накроет сильная метель с обильными осадками и видимостью менее 500 м, порывы ветра местами будут достигать 30 м/с.