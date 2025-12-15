В Тверской области завершили строительство научного судна для изучения Байкала

Оно предназначено для исследования водных биологических ресурсов

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Строительство научно-исследовательского судна (НИС) "Викентий Зайцев", предназначенного для изучения водных биологических ресурсов озера Байкал, завершилось на Белогородской судоверфи в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На Белогородской судоверфи в Кимрском округе завершилось строительство научно-исследовательского судна "Викентий Зайцев". Судно длиной 36,3 и шириной 7,3 м предназначено для изучения водных биологических ресурсов озера Байкал, построено по заказу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и оснащено современным оборудованием", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судно носит имя профессора, лауреата Госпремии СССР, одного из руководителей ВНИРО Викентия Зайцева. "Судно "Викентий Зайцев" проекта ТСК.550 было спущено на воду в июле 2024 года, закладка состоялась 8 декабря 2022-го", - добавили в пресс-службе.

ООО "Белогородская судоверфь" - одно из старейших предприятий Тверской области, которое осуществляет деятельность по строительству, ремонту, техобслуживанию, проектированию судов. За время работы завода было отремонтировано более 7 тыс. и построено свыше 240 судов.