В Саратовской области для помощи пострадавшим от БПЛА выделят деньги из резерва

Должно быть обеспечено полное сопровождение жителей, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Средства из резервного фонда правительства Саратовской области будут выделены на устранение последствий атаки БПЛА, произошедшей на минувшей неделе. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании с членами правительства и главами районов.

"Прошу вас, Михаил Александрович [Исаев - глава Саратова], лично вести и контролировать ситуацию относительно выплат пострадавшим, восстановления поврежденного имущества. Все механизмы уже отработаны. Горячая линия должна работать до тех пор, пока у людей остаются вопросы. Они должны знать, какая помощь им будет оказана, куда необходимо обращаться. Полное сопровождение жителей должно быть обеспечено", - приводит пресс-служба правительства региона слова Бусаргина.

Отмечается, что для этих целей будут выделены средства из резервного фонда правительства области.

Ранее Бусаргин сообщил, что два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области ночью 13 декабря. В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме, были выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.