В Дагестане раскритиковали работу ресурсоснабжающих организаций

Поводом для критики стало несвоевременное проведение ремонтных работ

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 декабря./ТАСС/. Власти Дагестана раскритиковали работу ресурсоснабжающих организаций из-за несвоевременного проведения ремонтных мероприятий. Об этом на совещании заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как передает корреспондент ТАСС, в связи с ухудшением погодных условий в отдельных районах Дагестана наблюдаются сбои в работе жилищно-коммунальной сферы. Жители ряда муниципалитетов столкнулись с отсутствием электро- и газоснабжения, а также перебоями в подаче воды.

"Не забывайте, что главная цель - создание комфортных условий для жителей республики. Такие задачи поставлены президентом страны. Зачем кому-то ваши доклады? На улице зима. Вы получили деньги. Почему вы их не освоили и не провели работу в июне, июле, августе, сентябре, а проводите в декабре?" - сказал Абдулмуслимов.

Как сообщается на сайте регионального правительства, прошедшие выходные показали слабые места в системе жилищно-коммунального хозяйства республики. "Масштабная работа по наведению порядка в сфере, где износ инфраструктуры составляет не менее 70%, проводится в последние годы при поддержке федерального руководства и по личной инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. Вместе с тем, система организации работы ресурсоснабжающих компаний требует корректировок, подчеркнул в ходе совещания председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов", - добавили в правительстве Дагестана.