Воздушный поток с севера Атлантики несет потепление в Московский регион

Начнутся осадки в виде снега, затем перейдут в мокрый снег

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Воздушный поток с северной части Атлантики несет в Москву и Подмосковье потепление, которое станет ощутимым уже утром во вторник, 16 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Предстоящей ночью приблизится теплый атмосферный фронт, начнутся осадки в виде снега, затем перейдут в мокрый снег, по области местами прогнозируется налипание мокрого снега", - сказал собеседник агентства.

И если ночью метеорологи ожидают в столице около 9 градусов ниже нуля, то к утру столбики термометров повысятся до минус 2 градусов, а днем во вторник может быть плюс 1 градус. Аналогичная ситуация и в Подмосковье: ночью до минус 12 градусов, к утру - до минус 1 градуса. Днем же воздух в Московской области прогреется до плюс 2 градусов. "В целом по столичному региону днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а также в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега", - предупредил собеседник агентства.

Он заметил также, что в последующие дни температура будет находиться в интервалах от минус 3 до плюс 2 градусов в ночные часы и от минус 2 до плюс 3 градусов - в дневные. "В среду и четверг облачно с небольшими осадками, в пятницу и субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Здесь также напомнили, что в период до 21:00 мск вторника в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности, связанный с возможным образованием местами гололедицы на дорогах.