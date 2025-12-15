Статья

Все живы, все здоровы: в Пермском крае была найдена группа туристов

13 декабря группа туристов из Свердловской области на снегоходах направилась на гору Ослянку и пропала, в составе было 15 человек. О том, как удалось спастись туристам, как проходила поисковая операция и почему она была сложной — в материале ТАСС

В субботу незарегистрированная группа туристов на 12 снегоходах направилась по маршруту в сторону горы Ослянка в Пермском крае — последний раз их видели в обед 13 декабря, когда они поднимались наверх. Группа должна была вернуться на базу в тот же день, однако спустились с горы только 2 из 15 человек. Информация о пропаже группы поступила в МЧС по Пермскому краю, после чего для поисков было привлечено 12 человек и 6 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как начинались поиски

На следующий день с момента пропажи туристов для проведения поисково-спасательных операций РСЧС увеличили группировку сил и средств до 22 человек и 10 единиц техники. Прокуратура Пермского края начала установление обстоятельств, связанных с невыходом группы туристов на точку сбора. Вторые сутки никто из пропавших не выходил на связь, несмотря на имевшиеся у них телефоны и рации.

Вечером 14 декабря в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступила заявка об исчезнувших туристах. Формирование поисковых групп началось практически сразу, однако из-за погодных условий их выезд состоялся только утром 15 декабря. Координатор пермского отделения ПСО "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев сообщил ТАСС, что для поиска использовались беспилотники с тепловизором.

Почему не могли найти?

К полудню этого дня в поисках пропавшей группы туристов было задействовано 46 единиц техники и около 80 человек, среди которых сотрудники краевого МЧС, Следственного комитета, участники поисково-спасательных отрядов "ЛизаАлерт" и Отряд им. Ирины Бухановой, волонтеры, сотрудники полиции, друзья и родственники пропавших и местные жители.

Основная проблема поисков — плохие погодные условия и особенности местности. В разговоре с ТАСС специалист Пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центр) Андрей Шихов рассказал, что главная проблема горы Ослянка в это время года — это отсутствие дорог и не замерзшие болотистые участки, которые покрыты толстым слоем снега. Метеоролог подчеркнул, что местность, где проходят поиски, одна из самых заснеженных, что усложняет поисково-спасательную операцию.

В течение дня информация постоянно обновлялась: следственными органами Следственного комитета было заведено уголовное дело по факту исчезновения туристов, была осмотрена база отдыха, где находились туристы до отправления на гору, а также были допрошены родственники пропавших и двое туристов, которые вернулись на базу еще 13-го числа. Благодаря биллингу был получен сигнал из точки, где в последний раз фиксировался телефон одного из пропавших туристов. Через некоторое время в пресс-службе ГУ МЧС РФ сообщили о второй пропавшей группе туристов, о которой не было вестей со вчерашнего дня. В ее составе было 6 человек на 5 снегоходах: 5 мужчин и 1 женщина.

Вернулись сами, но без снегоходов

Во второй половине дня в МЧС РФ сообщили, что туристы были найдены в 5 км от туристической базы. "Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из 6 человек. Они соединились", — прокомментировали ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В организации уточнили, что на место эвакуации туристов выехали спасатели на снегоходах.

"Свернули не туда к реке Косьва, там заночевали. [Туристы] выходили сегодня, уже закончился бензин, поломок не было. Выезжали [они] обратно по треку на навигаторе, но не смогли подняться самостоятельно, поэтому поехали в объезд", — о причине пропажи туристов рассказал ТАСС Кирилл Челышев.

По информации ПСО "ЛизаАлерт", эвакуировать спасателям удалось не всех. "На данный момент в штаб вернулось 7 человек, еще 6 найденных находятся в общежитии. Еще 6 человек ожидают эвакуации, дорога до них займет около 3 часов. Все вернувшиеся чувствуют себя хорошо", — прокомментировали в пресс-службе "ЛизаАлерт".

