В РФ уточнили длину длинноствольного гражданского и служебного оружия

Согласно закону, длина цельного ствола гражданского и служебного длинноствольного оружия должна составлять не менее 300 мм, а общая длина с учетом различных конструктивных особенностей - не менее 700 мм

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым в том числе уточняются требования к длине гражданского и служебного длинноствольного огнестрельного оружия.

Изменения внесены в федеральный закон "Об оружии". Согласно закону, длина цельного ствола гражданского и служебного длинноствольного оружия должна составлять не менее 300 мм (ранее - 500 мм), а общая длина с учетом различных конструктивных особенностей - не менее 700 мм (ранее - 800 мм).

Также законом уточняется перечень видов оружия, которые подлежат исследованию со стороны МВД России на соответствие криминалистическим требованиям перед процедурой обязательного подтверждения соответствия.

Законом в него включены гражданское огнестрельное (гладкоствольное, с нарезным стволом, длинноствольное, короткоствольное, списанное), пневматическое, сигнальное, холодное клинковое, метательное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты и револьверы (за исключением оружия, имеющего культурную ценность, старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия, а также гражданского экспортного оружия) и патроны к гражданскому оружию.