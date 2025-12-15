"ЛизаАлерт": почти все доставленные на базу туристы не имеют травм и обморожений

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Почти все доставленные на базу туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, осмотрены медиками. Они здоровы, не имеют травм и обморожений, сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

"Эвакуация еще не завершена, ждем еще троих. На базу доставлены 16 туристов, всех осмотрели медики, все в полном здравии, без травм, без обморожений", - сообщил Челышев.