Состав Молодежного совета правительства Тульской области сформировали из 100 человек

Всего было подано 230 заявок

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Первое заседание Молодежного совета правительства Тульской области состоялось в Туле, в его состав по итогам рассмотрения 230 заявок включили 100 человек. В том числе это студенты и участники специальной военной операции, сообщила пресс-служба облправительства.

Молодежный совет правительства Тульской области создан для участия граждан в возрасте от 18 до 35 лет в разработке концепции развития региона, формировании значимых социальных и экономических инициатив. Члены совета также смогут обучаться по специальным образовательным программам, устанавливать деловые контакты с представителями экспертного сообщества. В совете созданы семь комиссий, деятельность каждой из них ориентирована на достижение национальных целей, которые поставил президент России Владимир Путин.

"Прием заявок для включения в состав Молодежного совета правительства Тульской области стартовал 4 октября, отбор состоял из нескольких этапов. Всего было подано 230 заявок. По итогам испытаний в состав совета вошло 100 человек. Среди них - сотрудники органов публичной власти региона, студенты и участники СВО", - говорится в сообщении.

Губернатор Дмитрий Миляев посетил первое заседание совета, он отметил, что правительство региона окажет всестороннюю помощь и поддержку в реализации предложенных инициатив. "Сегодня нам нужны ваши инициативы по разным вопросам. Основная часть задач, которые мы сегодня решаем, направлена на комфорт и благополучие молодежи. Убежден, что мы будем часто встречаться и обсуждать идеи по развитию нашего региона", - подчеркнул глава региона.

В мероприятии также принял участие исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрей Малхасян. "Молодежный совет правительства Тульской области - это возможность получить новые знакомства, донести свою точку зрения, развить кадровый потенциал региона", - добавил он.

Члены совета высадили аллею из сосен в Центральном парке им. П. П. Белоусова в Туле и заложили капсулу времени, которая будет вскрыта на десятом, юбилейном заседании Молодежного совета.