В МВД рассказали об уловке мошенников с демонстрацией экрана телефона

У пользователя требуют включить демонстрацию экрана и показать личные чаты, настройки конфиденциальности и активные сеансы под предлогом "проверки на лояльность"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мошенники просят включить демонстрацию экрана на телефоне для получения доступа к информации на нем от лица работодателя или сотрудника службы безопасности под предлогом проверки лояльности или отсутствия связей с конкурентами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там напомнили, что есть риски использования функции "демонстрация экрана" в общении с незнакомыми людьми.

В частности, мошенники выдают себя за работодателей или сотрудников службы безопасности. "Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты в Telegram, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) или ВКонтакте, настройки конфиденциальности и активные сеансы, местоположение через картографические сервисы (Google Карты, "Яндекс карты")", - сказали в управлении.

В МВД подчеркнули, что под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.