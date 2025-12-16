В Грозном вручили ключи от квартиры семье погибшего участника СВО

Квартира расположена в районе имени В. В. Путина

ГРОЗНЫЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Семья погибшего участника СВО после обращения в ходе прямой линии главы региона Рамзана Кадырова получила ключи от новой квартиры в районе имени Владимира Путина в Грозном. Об этом ТАСС сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

"После обращения к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову в рамках его ежегодной прямой линии семья Умаровых получила ключи от новой квартиры, расположенной в районе имени В. В. Путина. Жилье было закуплено и полностью меблировано за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал мэр города.

По его словам, сын обратившейся к Кадырову женщины погиб в ходе СВО в 2023 году. "Она и ее супруг являются пенсионерами и проживают с двумя дочерьми, одна из которых имеет инвалидность III группы. Материальное положение тяжелое", - добавил мэр.