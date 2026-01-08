Статья

Города – газовые камеры. Мегаполисы с самым грязным воздухом в мире

В конце прошлого года появились новости, что в столице Индии Дели зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха. Показатели более чем в 30 раз превышали рекомендованные нормы безопасности. ТАСС собрал мегаполисы, которые традиционно попадают в список самых неблагоприятных по качеству воздуха

Редакция сайта ТАСС

Дели, Индия © Allison Joyce/ Getty Images

Загрязнение воздуха является одним из главных экологических факторов, влияющих на здоровье людей во всех странах. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году (наиболее свежие данные) загрязнение воздуха вне помещений как в городах, так и в сельских районах привело к 4,2 млн случаев преждевременной смерти по всей планете. Это обусловлено воздействием мелких дисперсных частиц, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний. Так, около 68% случаев преждевременной смерти по причине загрязнения воздуха произошли из-за ишемической болезни сердца и инсульта, 14% – в результате хронической обструктивной болезни легких, 14% – после острых инфекций нижних дыхательных путей и 4% – в результате рака легких.

​​​​​​При этом в ВОЗ указывали, что в 2019 году 99% мирового населения проживало в районах, в которых уровень загрязнения воздуха превышал значения, установленные организацией в рекомендациях по качеству воздуха. ТАСС собрал пять мегаполисов, которые традиционно считаются самыми неблагоприятными. За основу взята статистика швейцарской базы данных по мониторингу качества воздуха IQAir.

Дели, Индия

Дели, Индия © Ирина Полина/ ТАСС

В конце прошлого года ситуация в Дели была настолько удручающей, что местный врач назвал город "газовой камерой". В мегаполисе были отменены или задержаны десятки авиарейсов и поездов. Тогда эксперты в области здравоохранения призвали жителей избегать мероприятий на свежем воздухе, а больницы сообщали о наплыве пациентов с затрудненным дыханием и раздражением глаз. Исследование медицинского журнала Lancet связало долгосрочное воздействие загрязненного воздуха с 1,5 миллионами дополнительных смертей каждый год в Индии.

Власти причинами ухудшения экологической ситуации назвали несколько факторов: выбросы автотранспорта и предприятий, неблагоприятные метеоусловия (низкая скорость ветра и высокая влажность), сезонное сжигание сельскохозяйственных остатков в прилегающих регионах. В итоге в городе вводили ограничения на движение дизельных грузовиков, приостанавливались строительные работы.

Лахор, Пакистан

Лахор, Пакистан © AP Photo/ K.M. Chaudary

Лахор неизменно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Периодически эти показатели в 38 раз превышают рекомендации ВОЗ. Летом и осенью качество воздуха резко ухудшается. Основные причины такие же, как в Дели: сжигание мусора и соломы после уборки урожая, выбросы автотранспорта, дым от кирпичных заводов, погодные факторы. В качестве реакции власти вводят ограничения на движение и закрывают школы.

Экологи говорят, что воздух Лахора буквально ядовит, тысячи жителей регулярно обращаются к врачам с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Власти закрыли некоторые фабрики, которые не соблюдали нормы по выбросам вредных веществ, но это особо не помогло.

Сараево, Босния и Герцеговина

Сараево, Босния и Герцеговина © AP Photo/ Armin Durgut

В прошлые годы Сараево возглавлял список городов с самым грязным воздухом. С начала декабря столицу периодически окутывает токсичная дымка. Качество воздуха здесь настолько плохое, что не помогают даже маски. В то же время проблема не нова. Эксперты отмечают, что загрязнение воздуха на Балканах частично вызвано использованием угольных электростанций и старых автомобилей.

Власти Сараева пообещали сделать город безуглеродным к 2035 году, но люди продолжают использовать более дешевое твердое топливо для обогрева домов. Боснийская столица включена в число 100 городов, которым Европейский союз помогает достичь нулевых выбросов.

Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ © Christopher Furlong/ Getty Images

Загрязнение воздуха в Дубае обусловлено сочетанием природных и антропогенных факторов: частые пыльные бури в пустыне и выдувание песка, чему способствует расположение города в засушливом регионе, выбросы автотранспорта, промышленной деятельности и строительной пыли, зависимость от ископаемого топлива для производства электроэнергии и городской инфраструктуры, особенности местного климата.

В спокойные, безветренные дни воздух часто бывает застойным, а загрязняющие вещества появляются в виде смога. В жарком климате часто используются системы кондиционирования, что также может приводить к повышенному энергопотреблению и сопутствующему выбросу различных веществ.

Шанхай, Китай

Шанхай, Китай © AP Photo/ Eugene Hoshiko

Крупнейшими источниками загрязнения воздуха в КНР являются промышленные предприятия и энергетические установки. Китай остается одним из главных производителей и экспортеров на мировом рынке, что говорит о массовости промышленности государства, требующей значительного использования энергии. Уголь остается главным ресурсом, обеспечивающим промышленность и энергетику страны. Его сжигание приводит к выбросу большого количества дыма, пыли и токсичных веществ, в том числе углекислого газа. Часто источником загрязнения становятся пылевые бури.

Местные власти зачастую просят население не открывать окна, носить маски при нахождении на открытом пространстве, а также обращаться за медицинской помощью при проблемах с дыханием.

В середине 2018 года власти Шанхая скорректировали действующую в мегаполисе систему оповещения населения о загрязнении воздуха, понизив планку показателя индекса качества, при которой вводится начальный уровень опасности.