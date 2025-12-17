Онищенко: ситуация с ОРВИ не помешает проведению новогодних мероприятий в РФ

Кремлевская елка и другие праздничные мероприятия состоятся, сообщил академик РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ситуация с ОРВИ и гриппом позволяет проводить новогодние мероприятия, в том числе и Кремлевскую елку. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Готовьтесь к Новому году. Мы пока не предполагаем закрывать какие-то [мероприятия]. Вот у нас Кремлевская елка будет, со всей страны дети прилетят в Москву, она пройдет", - сказал Онищенко на пресс-конференции, посвященной теме безопасности стран ЕАЭС.

Ранее Онищенко рассказал, что подъем заболеваемости гриппом в России в настоящее время развивается по типу умеренного эпидемического подъема, пандемии в стране нет и в этом году не ожидается.