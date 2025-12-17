На ВДНХ заработала энтомологическая лаборатория биокластера

Площадка оборудована современными оптическими приборами с возможностью трансляции изображения на большой экран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Павильон №28 "Пчеловодство" стал частью единственного в стране биокластера, который открылся в Москве на ВДНХ этим летом. В нем заработали первая в России публичная энтомологическая лаборатория и экспозиция "Жужжащий мир", сообщил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"В павильоне "Пчеловодство" откроется первая в России публичная энтомологическая лаборатория для изучения насекомых под микроскопом и проведения научно-просветительских программ. Площадка оборудована современными оптическими приборами с возможностью трансляции изображения на большой экран. В лаборатории будут проводиться занятия, адаптированные для разных возрастных групп посетителей - от дошкольников до взрослых",- сказал Фурсин.

Он уточнил, что в павильоне установлено более 40 экспозиционных витрин и 30 мультимедийных экранов, размещены макеты насекомых, организовано шесть аудиозон и пять интерактивных игровых и познавательных пространств.

Павильон №28 "Пчеловодство" построили в 1953 году - там демонстрировались достижения хлебной промышленности, в 1970-х в нем открыли экспозицию о пчеловодстве. В 2024 году павильон передали Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева, там появилась выставка "Вокруг пчелы". В рамках обновления в здании создали мультимедийную инфраструктуру, провели необходимые работы для поддержания нормативного микроклимата. Кроме того, павильону вернули исторический вид: фасады покрыли краской цвета речного перламутра, как в первые годы его существования.

Интерактивная экспозиция "Жужжащий мир" познакомит посетителей с жизнью насекомых, в том числе самой многочисленной группы живых существ на планете - пчел. Помимо фондовых экспонатов, в экспозиции можно увидеть голографические решения, увеличенные модели насекомых, технологии дополненной и виртуальной реальности. На выставке в интерактивном формате можно узнать, как работает пчелиный улей изнутри, научиться определять насекомых по свойственному жужжанию и создать собственное насекомое при помощи медиаэкрана. Для всех желающих экспозиция откроется 18 декабря.