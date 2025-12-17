Многодетным призвали разрешить бесплатный проезд по платным трассам

Депутаты также обратились к правительству РФ с просьбой закрепить право многодетных на бесплатное пользование платными парковками по всей стране, сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обратились к правительству РФ с просьбой закрепить право многодетных семей на бесплатный проезд по платным дорогам, а также на бесплатное пользование платными парковками по всей стране. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

"Мы повторно обратились в правительство РФ - рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне права для многодетных семей на бесплатный проезд по платной сети федеральных трасс, а также бесплатное пользование платной парковкой общего пользования на всей территории России", - сказала Школкина журналистам по результатам круглого стола в Госдуме, посвященного теме туризма.