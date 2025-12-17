Мишустин: в РФ с августа заблокировали 13 млн СМС с ложными кодами

Вызовы с подмененных номеров теперь пресекаются на уровне сети и не доходят до абонента, отметил глава кабмина

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти смогли заблокировать более 13 млн СМС-сообщений, которые использовались мошенниками для входа на портал госуслуг, с августа, когда начали действовать установленные правительством РФ ограничения. Такими данными поделился его председатель Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

"С августа операторы связи передают сообщения с данными, нужными для входа на портал госуслуг только после окончания телефонного разговора, - напомнил он. - С момента, когда начала действовать эта мера, заблокировано уже свыше 13 млн таких СМС".

"Вызовы с подмененных номеров теперь пресекаются на уровне сети и не доходят до абонента", - добавил глава кабмина.